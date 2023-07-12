Болельщики выбрали раскраску для Williams

Некоторое время назад Gulf и Williams Racing объявили голосование для болельщиков, которые могли выбрать одну из четырёх оригинальных раскрасок машины для трёх Гран При – Сингапура, Японии и Катара, а теперь подвели итоги.

В трёх раундах было принято 180 тысяч голосов, победил дизайн «Смелее смелого», набрав 51,9% голосов. Сначала его представят на Фестивале скорости в Гудвуде с 13 по 16 июля, а потом он будет использоваться на трёх Гран При.

Джеймс Ваулз, руководитель команды: «Этот конкурс предоставил нашим болельщикам возможность принять активное участие в формировании визуального образа команды. Победивший дизайн воплощает в себе суть партнерства Gulf и Williams Racing, отражая прошлое и будучи устремлённым в будущее».