Фиттипальди, де Ферран и Пирро сядут за руль McLaren

В McLaren объявили расписание уик-энда в Гудвуде, где пройдёт традиционный Фестиваль скорости – и команда выставит множество исторических машин.

Мало, у кого есть столь яркая коллекция исторических машин, но McLaren – одна из легендарных команд, и хотя эта коллекция давно принадлежит частным лицам, машины проедут по трассе, а за руль сядут легендарные гонщики.

13, 14, 15 и 16 июля за руль M23-05 сядет Эмерсон Фиттипальди, 14-го M16C-05 будет пилотировать Жиль де Ферран, а MP4/2B-03 – Эммануэле Пирро, 15-го Ландо Норрис проедет на M26-02, Мика Хаккинен – на MP4/14A-04, а Джей Джей Лехто – на MP4/23A-05, а 16-го программа повторится.

Всего за четыре дня Фестиваля машины McLaren разных лет выйдут на трассу 41 раз.

13 июля

M7C-01 – Джеймс Хансон

M8D-01 – Эмма Гилмор

M23-05 – Эмерсон Фиттипальди

M26-02 – Уоррен Хьюз

MP4/2A-02 – Таннер Фауст

MP4/4-04 – Роб Гэрофолл

14 июля

M7C-01 — Роб Гэрофолл и Джеймс Хансон

M8D-01 – Эмма Гилмор

M23-05 – Эмерсон Фиттипальди

M16C-05 – Жиль де Ферран

M26-02 – Уоррен Хьюз

MP4/2A-02 – Таннер Фауст и Мартин Брандл

MP4/2B-03 – Эмануэле Пирро

MP4/6-10 – Роб Гэрофолл

1MP4/4-04 – Бруно Сенна

15 июля

M7C-01 – Джеймс Хансон

M8D-01 – Эмма Гилмор

M23-05 – Эмерсон Фиттипальди

M16C-05 – Жиль де Ферран

M26-02 – Ландо Норрис

MP4/2A-02 – Таннер Фауст и Мартин Брандл

MP4/2B-03 – Эмануэле Пирро

MP4/6-10 – Роб Гэрофолл

MP4/4-04 – Бруно Сенна

MP4/14A-04 – Мика Хаккинен

MP4/23A-05 – Джей-Джей Лехто

16 июля

M7C-01 – Джеймс Хансон

M8D-01 – Эмма Гилмор

M23-05 – Эмерсон Фиттипальди

M16C-05, – Жиль де Ферран

M26-02 – Оскар Пиастри

MP4/2A-02 – Таннер Фауст

MP4/2B-03 – Эмануэле Пирро

MP4/6-10 – Роб Гэрофолл

MP4/4-04 – Роб Гэрофолл и Бруно Сенна

MP4/14A-04 – Мика Хаккинен

MP4/23A-05 – Джей-Джей Лехто