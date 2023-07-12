Формула E: Квят и ещё 10 гонщиков проведут тренировку

В эту пятницу по ходу гоночного уик-энда Формулы E в Риме пройдёт особая тренировка, на которой будут работать только новички, хотя кого-то из участников к этой категории можно отнести весьма условно. Например, Даниила Квята, опытного профессионала, выступавшего и выступающего в самых разных чемпионатах, от Формулы 1 до WEC и NASCAR.

Все команды пригласили на эту тренировку тех гонщиков, на кого так или иначе имеют виды в будущем, чтобы они в условиях реальной городской трассы показали, на что способны за рулём машины нового поколения Gen3, на которые Формула Е перешла только в этом сезоне. В частности, Квят будет пилотировать машину китайской команды NIO333 Racing.

«Мы неплохо сотрудничали с NIO на тестах в Берлине, а теперь продолжим это на римском этапе чемпионата мира», – прокомментировал Даниил.

В основном «новички» уже получили первый опыт пилотирования гоночных электромобилей Gen3 на апрельских тестах в Берлине, но для 27-летнего француза Янна Эрлахера, выступающего в чемпионате TCR World Tour, это будет дебют во всех смыслах. Ему предстоит сотрудничать с DS Penske.

Альберто Лонго, соучредитель Формулы E и генеральный директор чемпионата: «Мы очень рады предоставить лучшим новым талантам со всего света возможность сесть за руль машины GEN3. Будет интересно посмотреть, как они покажут себя, пилотируя гоночные электромобили.

Список их прежних достижений означает, что они в полной мере заслуживают такой возможности и мы им всем желаем успеха!»