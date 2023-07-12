Хельмут Марко объяснил, почему решил уволить де Вриза

Хельмут Марко прокомментировал решение отказаться от услуг Ника де Вриза и пригласить на его место Даниэля Риккардо. По словам консультанта Red Bull по автоспорту, голландский гонщик не только весь сезон уступал напарнику Юки Цуноде, но и не прогрессировал.

Хельмут Марко: «Мы подписали контракт с Ником потому, что он отлично выступил в Монце в прошлом году. Мы ожидали, что в этом году он будет, по меньшей мере, выступать на уровне напарника Юки Цуноды, но этого не случилось. На самом деле, Ник постоянно ехал на три десятых медленнее, и мы не увидели никакого прогресса.

Ему уже 28 лет, у него огромный опыт и знания, которые он получил, пилотируя машины разных команд Формулы 1 в роли тест-пилота. На мой взгляд, его нельзя считать дебютантом.

В конце апреля в Баку Ник отлично начал уик-энд, и я думал, что он прибавил, но затем он вновь разбил машину. К сожалению, он не проехал ни одного суперкруга, который произвёл бы на нас сильное впечатление.

В такой ситуации мы должны были что-то предпринять. Почему мы должны были ждать до летнего перерыва? Что изменили бы две гонки, если мы и так не видели улучшений? Ник очень приятный в общении парень, но у него просто не было скорости.

Думаю, ему будет сложно найти себе другое место в Формуле 1. В то же время я полагаю, что он знал, к чему всё идёт. Думаю, он сможет построить успешную карьеру в гонках на выносливость».

Комментируя шинные тесты Даниэля Риккардо, Марко сказал: «Он показал конкурентоспособное время на трёх разных составах резины. Если бы у Риккардо не было скорости, мы бы поискали кого-нибудь другого.

AlphaTauri занимает последнее место в Кубке конструкторов, поэтому необходимо было что-то предпринять. Риккардо принесёт в команду новый заряд энергии».

При этом Марко дал понять, что австралийскому гонщику пока рано думать о перспективе заменить Серхио Переса в Red Bull Racing: «Серхио занимает второе место в личном зачёте. Какой смысл сейчас отказываться от его услуг? В Сильверстоуне он хорошо провёл гонку, просто Серхио должен прибавить в квалификации.

В первую очередь мы будем сравнивать Риккардо с Цунодой. На мой взгляд, многие недооценивают Юки. Машина AlphaTauri не самая простая в пилотировании, но Юки доказал, что может показывать хорошие результаты».