Майкл Андретти: У нас всё получится

С каких-то пор не FIA, а команды стали решать, кого они хотят видеть в Формуле 1. В Mercedes открыто говорят, что если кто-то хочет прийти в Формулу 1, он должен купить одну из действующих команд, но руководитель Andretti Autosport Майкл Андретти заявил, что ни одна из команд не продаётся.

Майкл Андретти: «Мы пытались купить одну из действующих команд, но никому это не интересно. Вы приходите с реальным предложением, а они не хотят разговаривать. Я честно пытался, и остался недоволен тем, как меня встретили.

У всех свои причины поступать так или иначе, они защищают свои интересы, и я не могу их в этом винить. Но каждый думает только о себе. На их месте я, наверное, поступил бы так же.

Формула 1 – очень дорогой спорт. В него вовлечены сильные мира сего, каждая команда берет на себя большие обязательства и защищает свой статус. Но решение будут принимать не они. Руководители серии и FIA должны определиться с тем, как действовать дальше.

У меня есть уверенность, что у нас всё получится. Мы прошлись по всем пунктам, которые от нас требуют, но уверенность и реальность порой отличаются. Я считаю, что у нас есть все необходимое, чтобы быть конкурентоспособными, чувствовать уважение со стороны соперников и усилить Формулу 1.

Участие Cadillac в нашей заявке – это не только брендинг. Корпорация General Motors очень серьёзно вовлечена в этот проект. Они – неотъемлемая часть команды. Когда станет известно о том, что мы представили, вы увидите, насколько серьёзно они участвуют».