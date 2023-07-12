Мартин Брандл об итогах Гран При Великобритании

Бывший гонщик Формулы 1, комментатор Sky Sports F1 Мартин Брандл подвёл итоги Гран При Великобритании…

Это был отличный уик-энд для Сильверстоуна и Гран При Великобритании. Интересная квалификация на подсыхающей трассе и волнительная гонка, заставившая все 85 минут моё сердце биться чаще

С четверга и до конца гонки автодром был заполнен болельщиками, прошли гонки Формулы 2, Формулы 3 и Porsche Supercup, съёмки предстоящего фильма с Брэдом Питтом – на трассе часто появлялись машины с камерами.

Высказывались опасения, что съёмки помешают проведению уик-энда, но нет. Съемочной группе выделили боксы, они использовали три машины Формулы 2, внешне похожие на Формулу 1 – всё это выглядело как небольшой анклав в центре трассы, и даже с машинами перед прогревочным кругом всё это легко уживалось.

Этот пока еще не названный фильм и предстоящая гонка в Лас-Вегасе станут следующими шагами в удивительном росте популярности Формулы 1. Прежде я никогда не видел в Формуле 1 ничего подобного.

Главным действующим лицом остаётся Макс Ферстаппен, который стартовал с поула и одержал шестую победу подряд и восьмую в этом сезоне. В двух других гонках он был вторым.

Его напарник Серхио Перес не смог реализовать весь потенциал своей машины в последних гонках, мы в очередной раз можем сказать, что если бы Макс не был настолько в ладах с собой, машиной и командой, то борьба в чемпионате мира была бы гораздо острее.

Поначалу казалось, что погоню за лидером возглавила Aston Martin, но потом их опередили другие команды, либо они пошли немного не по тому пути в своих собственных разработках, либо и то, и другое, но в последних двух гонках они отступили назад.

В Mercedes продолжают дорабатывать свою неудачную машину, которая порой демонстрирует хороший гоночный темп, но только если оказывается в оптимальном рабочем диапазоне, который, судя по всему, очень узкий.

В Ferrari тоже доработали SF-23, она хорошо показала себя в Австрии, а в Сильверстоуне команда заняла четвертое и пятое место на старте, но впереди оказалась доработанная машина McLaren, которая была очень быстра в сложных поворотах Сильверстоуна как в руках Ландо Норриса, так и у Оскара Пиастри.

Добавьте к этому способность Williams и Alpine порой присоединяться к шоу "давайте одолеем Макса", и вы поймете, что я имею в виду, говоря о том, что борьба за титул могла быть гораздо острее.

В день гонки в Сильверстоуне собралось 160 000 зрителей. Я помню, как в 1965-м году стоял здесь в повороте Copse и стал свидетелем победы Джима Кларка. Сильверстоун – это отправная точка, основа Формулы 1, и пусть так будет и дальше.

Поул достался Ферстаппену с большим трудом, всего четверть секунды отделили его от McLaren – и ему пришлось потрудиться на быстром круге. Я не сомневаюсь в том, что по мере совершенствования своих машин соперники будут подбираться к лидерам, а в Red Bull минимизируют расходы на обновление машины 2023 года, сделав акцент на машине 2024 года.

Ярко проявил себя и Алекс Элбон за рулём Williams, в последнее время выступающий очень здорово на доработанной машине. Я слишком хорошо знаю, насколько жесток мир Формулы 1, да и любой другой спорт высших достижений, но если вы даете гонщику возможность почувствовать себя комфортно, не заставляете его постоянно оглядываться через плечо, он будет ездить быстрее и лучше.

Второе место на стартовой решетке в Сильверстоуне на первый взгляд не самое лучшее – в стороне от траектории, с узким входом в скоростной первый поворот, что дает возможность соперникам атаковать за спиной. Но в последнее время мы не раз видели смену лидера на входе в первый поворот, и зрители были в восторге, когда Ландо Норрис возглавил гонку.

Было неизбежно, что находящийся в отличной форме Ферстаппен пронесется мимо, как только будет разрешено использовать DRS, но Ландо хватило скорости, чтобы после этого контролировать ситуацию.

Мне неприятно это писать, поскольку Серхио Перес мне нравится как человек и гонщик, но в то время как Макс одержал шесть побед подряд, Серхио занимал второе, третье, четвертое, два шестых места и 16-е, проведя последние пять гонок, отыгрываясь после неудачной квалификации.

Приятно было видеть борьбу Норриса с Хэмилтоном. Автомобиль безопасности, выехавший после остановки на трассе машины Магнуссена, помешал тем, кто уже провёл пит-стоп, в частности – Оскару Пиастри, который отлично проявил себя в McLaren. Новичок, участвующий в своей десятой гонке Формулы 1, 22-летний гонщик, выросший неподалеку от Альберт-парка в Мельбурне, пилотирует очень уверенно. Он – настоящая находка для McLaren.

Его менеджер Марк Уэббер хорошо знает, что в нашем деле главное, и, я уверен, является источником прямых и понятных советов как для команды, так и для гонщика.

Пиастри не смог завоевать свой первый подиум из-за Хэмилтона, которому повезло с выездом автомобиля безопасности, Льюис великолепно провёл гонку и завоевал свой 14-й подиум на Гран При Великобритании. Я лишь однажды был на подиуме в Сильверстоуне, в 1992-м, очень горжусь этим, поэтому не могу представить, что он чувствует.

Главным событием гонки стал рестарт после ухода автомобиля безопасности, который оба гонщика McLaren провели на свежих шинах Hard, а у тех, кто был с ними рядом, стоял прикатанный Soft. Это выглядело как ошибка McLaren, и Норрис, судя по его радиопереговорам, тоже так думал.

Прогрев шин Hard занимает больше времени, чем прогрев Soft. Норрис и Хэмилтон отлично это знали. Льюис был агрессивен, но действовал чисто, а Ландо идеально располагал свою машину, чтобы блокировать Льюиса без перекрещивания траектории или грязной езды.

Наблюдать за этим было приятно, отбившись от атаки он смог оторваться, вышел из зоны DRS и финишировал почти на четыре секунды впереди Хэмилтона, у которого на хвосте уже был Пиастри.

До уик-энда в Австрии гонщики McLaren не проехали ни одного круга в первой пятерке в этом сезоне. Вот пример реального прогресса при обновлении машины.

Впервые за 24 года на подиум в Сильверстоуне поднялись два британских гонщика. Многие болельщики мечтали об этом – и увидели своими глазами.