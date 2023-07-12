Несколько команд интересуются Шарлем Леклером

Итальянская пресса пишет о том, что сразу несколько команд Формулы 1 проявляют интерес к Шарлю Леклеру. В последние месяцы представители Red Bull Racing и Aston Martin провели несколько переговоров с монегаском о возможном контракте.

Издание Formu1a.uno со ссылкой на свои источники сообщает, что в конце мае представители Red Bull Racing обратились к Шарлю, чтобы понять «существует ли вероятность того, что его пути с Ferrari разойдутся».

Что касается Aston Martin, то команда из Сильверстоуна интересуется услугами Леклера в долгосрочной перспективе, когда Фернандо Алонсо окончательно завершит гоночную карьеру.

Издание добавляет, что в Red Bull Racing обратились к Леклеру якобы после того, как владельцы Формулы 1 из Liberty Media высказали пожелание, чтобы за ведущую команду выступали два сильных гонщика, которые будут бороться друг с другом.

При этом в дни Гран При Австрии Шарль Леклер начал переговоры с Ferrari о продлении контракта. Сообщается, что для руководителя Скудерии Фредерика Вассёра подписание нового соглашения со своим гонщиком является главным приоритетом в настоящий момент.

В той же заметке Formu1a.uno говорится, что в Red Bull Racing проявляют интерес не только к Шарлю Леклеру, но и Ландо Норрису. В минувший уик-энд в Сильверстоуне менеджер гонщика был замечен в моторхоуме команды за разговором с Хельмутом Марко. Впрочем, пока не стоит делать далеко идущих выводов, принимая во внимание возвращение Даниэля Риккардо.