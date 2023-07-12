Норрис: Было бы правильно ограничиться 20-ю гонками

Гонщик McLaren Ландо Норрис считает календарь на следующий сезон, состоящий из 24-х Гран При, слишком раздутым. Британец считает, что двадцати гонок вполне достаточно…

Ландо Норрис: «Я считаю, что 24 Гран При – это слишком много. На мой взгляд, было бы лучше ближе к двадцати. Но трасс слишком много. И везде нас хотят видеть.

Двадцать Гран При – хорошее число, оптимальное для жизни механиков, инженеров, всех, кто путешествует вместе с нами, кто находится вдали от своих семей, детей и так далее, в течение большего числа дней, чем мы, гонщики – им приходится труднее. Когда мы говорим о календаре, мы должны больше выступать от имени этих людей, чем, возможно, от себя.

На мой взгляд, лучший вариант – двадцать Гран При с ротацией трасс. Порой хочется побывать в определенных местах в разные годы. Мы не можем выступать на всех трассах, которые хотят посетить люди.

Приятно видеть, что при составлении календаря на следующий сезон было учтено проведение этапов в одном регионе, но он всё равно получился очень сложным и длинным. Всё же я считаю, что двадцать Гран При – оптимальное число для Формулы 1».