Риккардо заменит де Вриза уже в Венгрии

В Red Bull и AlphaTauri приняли решение отказаться от услуг Ника де Вриза после 10 гонок, за которые голландец не смог заработать ни одного очка, а его лучшим результатом было 12-е место в Монако.

О том, что де Вриз уволен, сообщил Аллард Каифф, бывший гонщик, а ныне комментатор телеканала Viaplay, подчеркнув, что Хельмут Марко просто потерял терпение. Одновременно De Telegraaf, крупнейшая дневная газета Нидерландов, опубликовала новость о том, что уже в Венгрии де Вриза заменит Даниэль Риккардо.

Сегодня австралиец с опытом 232 Гран При за плечами пилотировал Red Bull RB19 на шинных тестах Pirelli в Сильверстоуне и, видимо, с успехом продемонстрировал, что не разучился быстро ездить. Это ли стало решающим аргументом, повлиявшим на руководство Red Bull, или 17-18-е места, занятые де Вризом в трёх последних гонках, стали последними каплями, пока не вполне ясно, поскольку официальных комментариев ни от Red Bull, ни от AlphaTauri, ни от самих гонщиков пока нет.

Стоит напомнить, что именно в составе Toro Rosso, как в те времена называлась команда из Фаэнцы, Даниэль провёл два своих первых полных сезона в Формуле 1 в 2012-2013 гг.