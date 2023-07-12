Шварцман не планирует расставаться с гонками ради музыки

В дни минувшего уик-энда Роберт Шварцман, резервный гонщик Ferrari, в этом году также выступающий за AF Corse в кузовной серии GT World Challenge Europe Endurance Cup, привлёк к себе внимание, но не спортивными достижениями.

Мы рассказывали, что Роберт записал свой первый сингл Active, и только на YouTube счёт просмотров идёт на тысячи, а ведь в основном публика слушает музыку на других стриминговых сервисах. В общем, публика отреагировала на дебют артиста Shwartzy вполне по-доброму.

Но возникает вопрос, как воспринимать творчество Шварцмана в жанре, который на Apple Music определяют как Hip-Hop/Rap: это просто хобби или всё-таки нечто большее? Ведь чувствуется, что человек приложил немалые старания и записывался в студии, добиваясь профессионального уровня звучания.

Ответ дал сам Роберт: «Песня Active вышла, и я хотел бы поблагодарить всех за позитивную реакцию и поддержку. Я уже какое-то время занимаюсь музыкой, хотя кто-то из вас был удивлён, кто-то озадачен, но сейчас поподробнее расскажу, как и почему я решил выпустить эту песню.

Я всегда любил музыку и всегда разделял эту страсть с отцом. Я до сих пор помню, как мы с ним слушали очень много самых разных песен во время наших путешествий по дорогам Европы с одной гонки на другую.

Когда его не стало, я почувствовал, что хочу сделать что-то, что бы связывало меня с ним. Творчество помогло мне справиться с печалью, я захотел превратить свои эмоции в нечто позитивное! По-моему, когда мы выражаем свои эмоции, это лишь делает нас более сильными психологически.

Так родилась песня Active. Она о движении, о том, что в особых жизненных ситуациях или обстоятельствах, когда кажется, что ты подзастрял, нужно идти вперёд, а не стоять на месте. Я хотел, чтобы получилось нечто вдохновляющее, а не грустное.

Всем, кто интересуется, отвечаю: я вовсе не собираюсь расставаться с гонками ради музыкальной карьеры. Я очень люблю гонки! Я посвятил всю свою жизнь гонкам и продолжаю это делать, но мне также нравится и многое другое, в том числе музыка!»