Стали известны подробности увольнения Ника де Вриза

Во вторник в Red Bull во многом неожиданно выпустили пресс-релиз об увольнении Ника де Вриза и приглашении на его место Даниэля Риккардо. Источник ESPN рассказал, как принимались решения Кристианом Хорнером и Хельмутом Марко.

Во вторник Даниэль Риккардо сел за руль актуальной машины Red Bull Racing в Сильверстоуне на тестах шин Pirelli для сезона 2024 года. После этого события развивались стремительно быстро.

Примерно через час после начала работы на трассе, Кристиан Хорнер позвонил Хельмуту Марко, чтобы сообщить о впечатляющем темпе, который за рулём демонстрировал Даниэль. Вскоре уже Марко перезвонил Хорнеру сообщить, что он только что уволил Ника де Вриза.

После звонка Марко, менеджер Ника связался с несколькими голландскими журналистами, которые первыми во вторник днём опубликовали новость об увольнении. Именно это вынудило Red Bull в срочном порядке выпустить свой пресс-релиз о переменах в составе AlphaTauri. Изначально команда планировала сделать анонс не сразу, а ближе к концу недели.

Что касается темпа Риккардо, который произвёл впечатление на Хорнера, то свой лучший круг Даниэль проехал за 1:27.415 с. Этого времени хватило бы, чтобы квалифицироваться восьмым в минувшую субботу.

Однако источник в команде добавил, что такое сравнение не совсем корректное, поскольку условия на трассе отличались, как и количество топлива в баках, а Риккардо работал с прототипами шин для следующего сезона, тогда как в квалификации Гран При Великобритании все гонщики использовали актуальные шины.