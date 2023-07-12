Во Франции готовы вернуть Гран При

Проблемы с Гран При Франции продолжаются много лет. Сначала бесконечно долго искали деньги, потом место для проведения этапа, оплатив несколько проектов, в том числе в Диснейленде. Очередная идея – проведение уличной гонки на Лазурном берегу, хотя совсем рядом есть Монако с таким же этапом, получила поддержку президента Франции.

По информации местной Nice-Matin президент Макрон предоставил необходимые полномочия мэру Ниццы Кристиану Эстрози, который прежде работал на выбывшей из календаря трассе Поль Рикар.

Макрон возложил на Эстрози миссию возвращения в календарь национального этапа, вместе с руководителем французской федерации автоспорта Николя Дешо ему предстоит изучить различные возможные варианты размещения трассы на территории страны, и провести переговоры с руководством Формулы 1.

Речь идёт о проведении гонки в сезоне 2025 года.