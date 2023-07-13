Алекс Элбон: Я надеялся заработать очки

У Алекса Элбона была надежда, что в Австрии ему удастся заработать очки, но она не сбылась – британский гонщик Williams финишировал 12-м. Однако он подчеркнул, что модернизированная машина FW44 всё-таки прибавила в эффективности.

Алекс Элбон: «Я надеялся, что в Австрии мне удастся заработать очки, хотя, если честно, понимал, что для этого надо будет приложить огромные усилия. Кроме того, на трассе Гран При приходится соразмерять, насколько агрессивно атаковать, чтобы шины не износились раньше времени. А мне пришлось в начале дистанции ехать практически в квалификационном темпе, поскольку я пытался отбиваться от атак Валттери Боттаса.

Я понимал, что потом это скажется на скорости – так и получилось. Кстати, в Австрии мы впервые по-настоящему опробовали, как работает модернизированная машина на сухой трассе. Уже можно говорить, что уровень прижимной силы стал выше, и это самое главное, но в целом характеристики машины остались прежними.

Теперь надо постараться как-то их сгладить, добиться более правильного баланса шасси, и это должно помочь улучшить результаты на круге. Но такое ощущение, что мы уже заложили нормальную основу, после чего нужно поработать с тонкими настройками.

Я пока остаюсь в Шпильберге, в моих планах в полной мере насладиться австрийскими шницелями, а также принять участие в шинных тестах. Во вторник буду наблюдать за работой Николаса Латифи на этих тестах, после чего выслушаю его мнение. По-моему, главная задача – помочь Pirelli улучшить эффективность передних шин, которые в этом году оставляют желать лучшего, из-за чего пилотировать не очень приятно.

Полагаю, это именно то направление, в котором пойдёт работа на тестах. Кстати, ничего не имею против них, ведь прошлый год я пропустил, не выступал в Формуле 1, поэтому мне полезно набирать километраж. С одной стороны, начало сезона было неплохим, с другой, я всё ещё чувствую, что не до конца избавился от «ржавчины». Так что чем больше километров я проеду, тем лучше для меня. Я ещё не на той стадии, чтобы начинать жаловаться и говорить, что работа на тестах скучна».