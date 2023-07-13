Фильм с Брэдом Питтом может быть назван «Апекс»

На прошлой неделе в Сильверстоуне начались съёмки фильма о Формуле 1, и мы об этом рассказывали, в том числе упоминали, что детальных сведений о новой работе голливудского режиссёра Джозефа Косински пока нет.

Но постепенно появляется всё больше информации, что не удивительно, ведь интерес к будущей картине очень велик, причём не только в автоспортивном сообществе, поскольку в производстве фильма заняты очень серьёзные силы. Пожалуй, можно не сомневаться, что Льюис Хэмилтон, чья продюсерская компания Dawn Apollo Films занимается этим проектом, постарается не допустить никакой «развесистой клюквы» – по крайней мере, в том, что напрямую касается гоночной темы.

Все, кто вблизи видел, как были организованы декорации в Сильверстоуне – боксы вымышленной команды APX GP, и как выглядели её машины – отмечали, что всё выполнено с подлинным вниманием к мельчайшим деталям. Если адаптацией машины Формулы 2 для съёмочного процесса занимались специалисты Mercedes, то помощь в создании реалистичного гоночного антуража оказывала Rodin Carlin, команда Тревора Карлина.

Поговаривают, что фильм будет называться «Апекс» – собственно, именно так называется команда, за которую по сюжету выступает ветеран автоспорта Сонни Хейс, герой Брэда Питта.

Вот что в эфире телеканала Sky Sports рассказал о съёмочном процессе сам киноактёр: «Я получаю огромное удовольствие, нам всем очень весело, и у меня такое чувство, что это один из лучших периодов в моей жизни! В Сильверстоуне всё складывалось замечательно, мы окунулись в эту невероятную атмосферу, и это же просто классно – быть частью всего происходящего и рассказывать нашу историю.

Нам оказали очень тёплый приём, все команды распахнули свои двери, к нам прекрасно отнеслись в FIA и в Формуле 1, Мохаммед бен Сулайем и Стефано Доменикали нам очень активно помогали. В общем, всё идёт хорошо.

Я играю парня, который гонялся в 90-х, потом попал в жуткую аварию, как-то выкарабкался, потом пропал на какое-то время, после чего выступал в других категориях. И тут к нему обратился его друг, которого играет Хавьер Бардем, ныне владелец команды, занимающей последнее место, её машины вечно финишируют 21-й и 22-й.

Но за эту команду выступает молодой талантливый гонщик Джошуа Пирс, его играет Демсон Идрис, и они обращаются ко мне, как бы хватаясь за соломинку – тут и начинается веселье!

Я вам скажу, что мне очень нравится: вся машина обвешана камерами! А ведь со стороны никогда не чувствуется ни скорость, ни те перегрузки, которые испытывает гонщик. В общем, всё это очень-очень интересно!

Гоночную машину я никогда раньше не пилотировал, но в последние 20 лет много гонял на мотоциклах, и это мне во многом помогло. Конечно, я несколько раз вылетал с трассы, но весь съёмочный процесс вызывает у меня настоящий восторг. Я не особо нервничаю, парни меня хорошо подготовили, в каких-то поворотах мне даже удавалось бросить взгляд на трибуны, да и на прямых было время немного посмотреть по сторонам. Но в основном, конечно, я сосредоточен на траекториях…

Вообще всё должно быть максимально аутентично. Льюис хочет, чтобы мы с уважением отнеслись к его любимому спорту и постарались показать, что такое Формула 1 в реальности».

Кроме того, Брэд Питт обратился к Мартину Брандлу, ныне популярному телекомментатору, который и брал это интервью, с предложением присоединиться к съёмочному процессу в роли… Мартина Брандла. Бывший гонщик весело отреагировал, сказав, что с удовольствием примет участие в проекте.

На этой стадии производства фильма дата его выхода на экраны не названа, но ряд источников, близких к Голливуду, упоминают конец 2024-го или начало 2025 гг. И хотя права на картину принадлежат Apple Studios, сначала она будет демонстрироваться в кинотеатрах и только потом станет доступна в стриминговом сервисе Apple TV+.