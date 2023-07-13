Леклер и Гасли вместе смотрели матчи в Уимблдоне

Вчера Шарль Леклер и Пьер Гасли вместе со своими новыми подругами смотрели матчи теннисного турнира в Уимблдоне, что позволило им немного расслабиться после не самого удачного выступления в Гран При Великобритании.

Французский гонщик Alpine в Сильверстоуне до финиша не добрался, а Леклер заработал всего пару очков за 9-е место. Но хотя бы в Уимблдоне оба могли порадоваться за Новака Джоковича, который вчера обыграл поляка Хуберта Хуркача – гонщики Формулы 1 были в понедельник замечены на этом поединке звёзд мирового тенниса.

«Я в полном восторге! – прокомментировал Шарль. – Я люблю смотреть теннис, но и играть тоже люблю. Хотя я не такой уж талантливый – вероятно, Пьер играет немного лучше меня.

Накануне я был в Сильверстоуне, участвовал в гонке, но в понедельник обычно есть возможность расслабиться, поэтому я решил использовать этот день, чтобы приехать в Уимблдон, посмотреть теннис и насладиться этой невероятной атмосферой».