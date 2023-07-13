Макс Ферстаппен стал обладателем премии ESPY 2023

Макс Ферстаппен продолжает побеждать не только на гоночных трассах, но и за их пределами. Гонщик Red Bull Racing стал обладателем американской ежегодной премии ESPY 2023 в категории «Лучший гонщик» за выдающиеся достижения в области спорта.

Другими претендентами на награду в категории «Лучший гонщик» были Джозеф Ньюгарден и Кайл Ларсен, выступающие в IndyCar и NASCAR соответственно, и участница драг-рейсинга Бриттани Форс.

Лучшим спортсменом был признан игрок в американский футбол Патрик Махоумс, лучшей спортсменкой – горнолыжница Микаэла Шиффрин, а лучшим выступлением спортсмена – игра аргентинца Лионеля Месси в финале чемпионата мира по футболу-2022.