Маттиас Лауда: За рулём F312B я испытал сильные эмоции

В дни австрийского гоночного уик-энда публика, собравшаяся на трибунах Red Bull Ring, могла наблюдать редкое зрелище: Маттиас Лауда проехал несколько кругов по автодрому за рулём Ferrari F312B, на которой в 1974 году в чемпионате мира выступал его отец.

Легендарный австрийский гонщик Ники Лауда в том сезоне одержал две свои первые победы в Формуле 1, а всего поднялся на подиум пять раз.

Маттиас Лауда: «На этой машине отец выиграл Гран При Испании в Хараме, это была его первая победа вместе с Ferrari. Насколько я помню, в том сезоне он девять раз стартовал с поула, но машина часто ломалась.

За рулём F312B я испытывал незабываемые эмоции. Этот момент я предвкушал несколько последних недель. Меня удивило, насколько это быстрая машина. У неё невероятно мощный двигатель, и на прямых она отлично держала трассу. Но управлять такой машиной очень тяжело физически.

Поскольку она отличается хорошим механическим сцеплением с трассой, проходить скоростные повороты очень непросто. Есть вероятность, что при переключении передач вы можете допустить ошибку, ведь их надо переключать не только очень быстро, но на машинах того поколения при этом всегда надо дважды выжимать сцепление. Кроме того, в те времена на трассах вроде Нюрбургринга было немало откровенно опасных участков, где гонщику оставалось только молиться, что удастся избежать аварий.

Надо признать, что эта машина – настоящий дикий зверь. Управляя техникой того поколения, гонщику надо было намного больше думать и стараться избегать ошибок. Но для меня это не проблема, я выступаю в гонках уже 20 лет. Уже после одного круга я поехал достаточно быстро. Но на первых кругах я испытал очень сильные переживания и никогда этого не забуду!»

Маттиас Лауда профессионально занимается автоспортом с начала 2000-х, выступал как в молодёжных формулах, так и в кузовной серии DTM, в Суперкубке Porsche, но наибольших успехов добился в гонках на выносливость: вместе с командой Aston Martin Racing в 2017 году он выиграл чемпионат FIA WEC в категории LMGTE Am.