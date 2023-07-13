Mercedes и McLaren протестируют «брызговики»

В четверг в Сильверстоуне Mercedes и McLaren примут участие в испытаниях колесных арок или "брызговиков", способных уменьшить количество водяных брызг за машинами во время дождевой гонки.

После трагедии в Спа, которая унесла жизнь юного Дилано ван'т Хоффа в FIA ускорили программу улучшения видимости в дождевых гонках. Дождевые и промежуточные шины весьма эффективно отводят воду, но они распыляют её вверх, поднимая большое облако брызг. Чтобы уменьшить их количество, в FIA решили опробовать брызговики – и сегодня две команды вместе с инженерами федерации опробуют несколько вариантов.

Прототипы колесных арок, которые, как ожидается, будут покрывать около четверти окружности шины, будут установлены на машину Mercedes. Тесты будут проводиться на политой водой главной прямой. За Mercedes будет следовать машина McLaren без колёсных арок. Потом они поменяются местами и в FIA смогут оценить достигнутый эффект.

Пока нет подтверждения, кто будет управлять машинами во время тестов, но есть предположение, что за руль W14 сядет резервный пилот Mercedes Мик Шумахер.

Ни Mercedes, ни McLaren не понесут никаких расходов на проведение тестов, которые не подпадают под ограничения по лимиту расходов, поскольку проводятся по заказу FIA.