Монтойя: У Red Bull нет причин менять Переса

Возвращение Даниэля Риккардо за руль AlphaTauri дало повод говорить, что в Red Bull Racing хотят присмотреться к форме австралийского гонщика и оценить возможность приглашения его в следующем году на место Серхио Переса, который в пяти последних квалификациях не пробивался в первую десятку.

Однако не все придерживаются подобного мнения. Бывший гонщик Формулы 1 Хуан-Пабо Монтойя считает, что в Red Bull Racing не станут менять Переса, чтобы не расстраивать своего лидера Макса Ферстаппена, которому сейчас очень комфортно выступать с напарником, не претендующим на победы на регулярной основе.

Хуан-Пабло Монтойя: «У команды нет причин приглашать другого гонщика на место Серхио Переса. Нет необходимости рисковать испортить отношения с Максом. Благодаря Серхио в команде прекрасная атмосфера, поскольку Ферстаппен не чувствует никакого прессинга.

Временами Серхио может продемонстрировать высочайший уровень и, тем самым, разбудить Макса – такой подход отлично работает в данный момент.

Возможно, через два-три года команде понадобится кто-то другой, поскольку Макс хоть и будет оставаться потрясающим гонщиком, но всё равно немного изменится. И тогда команде понадобится гонщик с большим желанием добиться успеха. Такие перемены – нормальная часть сделки».