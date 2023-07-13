В Audi закроют все гоночные программы ради Формулы 1

В 2026 году Audi дебютирует в Формуле 1 в качестве поставщика силовых установок команды Sauber. В немецкой компании хотят сосредоточить все усилия и финансовые возможности на этом проекте, поэтому принято решение о закрытии всех остальных гоночных программ, включая участие в DTM, «Дакаре» и гонках GT.

Рольф Михл, управляющий директор Audi Sport, подтвердил, что решение принято исполнительным советом директоров Audi, а все команды, гонщики и партнёры уже о нём проинформированы. Изначально решение о закрытии всех гоночных программ, не связанных с Формулой 1, продвигал председатель совета директоров Audi Маркус Дюйсманн, который в сентябре оставит свой пост.

Проект Audi в «Дакаре» будет завершён в 2024 году, а омологация Audi R8 LMS GT3 будет расширена, чтобы частные команды могли использовать эту машину в гонках.

«Мы приняли чёткое решение сосредоточиться на подготовке к выступлению в Формуле 1 в 2026 году, поэтому, к сожалению, с 2024 года не сможем оказывать финансовую поддержку другим заводским командам, – рассказал Рольф Михл. – Мы сделаем всё, чтобы наши нынешние машины могли участвовать в гонках, но с 2024 года перестанем оказывать стратегическую поддержку командам. Совет директоров Audi принял это решение с тяжёлым сердцем».