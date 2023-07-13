В Австралии назвали преемника Эндрю Уэстакотта

Две недели назад Эндрю Уэстакотт ушел с поста исполнительного директора Australian Grand Prix Corporation (AGPC), который он занимал с 2011 года. Сегодня в AGPC назвали имя человека, заменившего Уэстакотта.

Им стал Трэвис Олд, который на протяжении многих лет занимал ведущие должности в Австралийской футбольной лиге, а в последние годы был её коммерческим директором.

В следующем году австралийский Мельбурн примет третий этап сезона Формулы 1 22-24 марта.