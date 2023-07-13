В Ferrari приступили к разработке машины 2024 года

Перед началом сезона в Ferrari рассчитывали регулярно бороться за подиумы и победы в гонках, но результаты команды далеки от ожиданий. Руководитель Скудерии Фредерик Вассёр рассказал, что в команде уже приступили к разработке машины для сезона 2024 года.

Фредерик Вассёр: «Главный сдерживающий фактор – бюджетные ограничения, из-за которых мы не можем полностью с нуля создать новый проект, что было возможно несколько лет назад. В результате нам приходится адаптировать актуальный проект, и я считаю, что в этом году мы уже сделали хороший шаг вперёд.

Необходимо учитывать, что регламент многое ограничивает, поэтому достаточно сложно сделать большой шаг вперёд по ходу сезона. Что касается нашей команды, то мы уже работаем над проектом машины следующего года и пытаемся скорректировать направление».