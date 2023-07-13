В Мадриде уверяют, что стали на шаг ближе к Гран При

В последние месяцы в Мадриде неоднократно говорили о желании принять этап Формулы 1. Похоже, местные промоутеры стали на шаг ближе к своей цели.

Хосе Винсенте де лос Мосос, директор выставочного комплекса IFEMA на северо-востоке испанской столицы, на территории которого планируется организовать гоночную трассу, заявил, что всё готово к подписанию контракта.

«Я знаю, когда мы подпишем контракт, и когда мы всё организуем, – цитирует де лос Мососа Europa Press. – Мы выполнили все шаги по полученной нами инструкции. Испанская автомобильная федерация была проинформирована в первый же день. Мы подписали эксклюзивное соглашение, и сейчас работаем надо контрактом.

Болельщики, которые приедут к нам, увидят не просто гонку, а получат лучший опыт в Европе».