В McLaren хотят начать выигрывать гонки в 2025-м

На прошлой неделе в Сильверстоуне команда McLaren впервые в сезоне заработала подиум благодаря второму месту Ландо Норриса. Руководитель Андреа Стелла доволен результатом, но считает, что до 2025 года команде не стоит думать о регулярных победах.

Андреа Стелла: «У нас есть определённые цели, которые могут обсуждаться, но не обязательно меняют наш подход. Подход команды состоит в том, чтобы постоянно работать над развитием, придерживаясь логичного и понятного пути. После посмотрим, каких результатов удастся достигнуть.

Как только мы начали разрабатывать эту машину, то исходя из скорости внедрения новинок, разумно ожидали, что к концу сезона сможем бороться с четырьмя ведущими командами. Мы считали это возможным, но в каком-то смысле для нас стало сюрпризом то, что команда уже сейчас обрела такую форму.

Ожидания команды в том, что в следующем сезоне гонщики McLaren смогут бороться за подиумы, а ещё через год – за победы. Это долгосрочное видение, но невозможно показывать результаты, основываясь на видении. Для достижения результатов необходимо основываться на фактах и на новинках, установленных на машину. Над этим мы и работаем».