Гуаньюй Чжоу стал послом Специальной Олимпиады

Гонщик Alfa Romeo Гуаньюй Чжоу стал глобальным послом Специальной Олимпиады – международной организации, которая занимается проведением спортивных мероприятий для лиц с особенностями интеллектуальными развития.

В дни гоночного уик-энда в Сильверстоуне Чжоу встречался с британскими спортсменами, участниками Специальной Олимпиады, и провёл им экскурсию по паддоку и боксам команды.

Гуаньюй Чжоу: «Для меня большая честь стать глобальным послом Специальной Олимпиады. Недавно у меня была возможность встретиться и пообщаться с несколькими спортсменами со всего мира. Их страсть к спорту, дружелюбие и теплота, с которой они относятся к соперникам, входящим в семью Специальной Олимпиады, вдохновляют.

Каждый заслуживает право проявить себя и реализовать потенциал. Я рад стать частью такого великолепного спортивного и инклюзивного движения».