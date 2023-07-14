Квят не исключает, что будет выступать в Формуле E

Команда NIO 333, выступающая в чемпионате мира по гонкам на электромобилях, рассматривает нескольких кандидатов, которые могут занять место за рулём её машин в следующем году – кроме Дэн Тиктума и Серхио Сетте-Камары, её нынешних пилотов, это ещё и Даниил Квят.

Считается, что контракты с британцем и бразильцем, заканчивающиеся в 2023-м, предусматривают возможность продления, но, по словам Николя Тодта, менеджера российского гонщика, переговоры с владельцами NIO 333 продолжаются.

Сегодня Даниил принимает участие в специальных тестах для новичков, которые проходят в рамках итальянского гоночного уик-энда на городской трассе в Риме. Для него это уже не первый опыт пилотирования техники электрической серии – в апреле Квят уже сотрудничал с китайской командой на тестах в Берлине. На уличном кольце в итальянской столице он в течение 30-минутной тренировки пилотирует машину Сетте Камары.

В этом году Даниил выступает в гонках на выносливость в составе команды Prema в категории LMP2, но в следующем сезоне ему предстоит перейти в более высокий класс Hypercar, поскольку у него уже подписан контракт с заводской командой Lamborghini.

Но если в NIO 333 сделают выбор его пользу, то он сможет совмещать выступления в гонках двух разных серий. Как пишет издание The Race, также не исключён и другой сценарий, при котором интерес к Квяту может проявить индийская команда Mahindra, и тогда в 2024-м он станет новым напарником Лукаса ди Грасси.

«У меня нет чётко определённой программы, связанной с Формулой E, но вполне высоки шансы, что я буду выступать и в этой серии, – проводит слова Даниила The Race. – Посмотрим, какие откроются возможности, после чего примем совместное решение. Думаю, что по ходу тренировки надо будет освоиться на трассе, в той или иной степени выйти на нужный уровень скоростей и постараться собрать для команды какую-то полезную информацию перед началом гоночного уик-энда.

Мы провели неплохую сессию на симуляторе, и я чувствую, что готов к работе на этой новой для меня трассе».

После 12-ти гонок этого сезона NIO 333 Racing занимает предпоследнее, 10-е место в командном зачёте.