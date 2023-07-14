На промоутера Гран При Сингапура выписан ордер на арест

На сингапурского бизнесмена Онг Бенг Сенга, который является промоутером Гран При Сингапура, местные власти выписали ордер на арест.

Ордер выписан в рамках коррупционного расследования деятельности министра транспорта страны С. Исварана, который тоже принимал активное участие в организации Гран При Сингапура. Однако на данный момент нет никаких свидетельств того, что расследование может быть связано с этапом Формулы 1. Местные СМИ называют расследование одним из самых серьёзных дел о коррупции за последние десятилетия.

В заявлении совета директоров компании Hotel Properties Limited, принадлежащей Онг Бенг Сенгу, говорится, что «Бюро по расследованию коррупционных практик (CPIB) попросило его предоставить информацию о взаимодействии с министром С. Исвараном.

Против господина Онга не выдвинуто обвинений, и он сотрудничает с Бюро, предоставив всю запрошенную информацию. Поскольку расследование продолжается, мы не можем сообщить больше сведений».

Бизнесмен сейчас находится за пределами Сингапура, но по возвращению в страну должен сдать свой паспорт и заплатить 100 тысяч сингапурских долларов (76 тысяч долларов США) в качестве залога, чтобы остаться на свободе на время расследования.

Действующий контракт на проведение Гран При Сингапура рассчитан до 2028 года.