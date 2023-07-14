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Автоспорт

На промоутера Гран При Сингапура выписан ордер на арест

На промоутера Гран При Сингапура выписан ордер на арест

На сингапурского бизнесмена Онг Бенг Сенга, который является промоутером Гран При Сингапура, местные власти выписали ордер на арест.

Ордер выписан в рамках коррупционного расследования деятельности министра транспорта страны С. Исварана, который тоже принимал активное участие в организации Гран При Сингапура. Однако на данный момент нет никаких свидетельств того, что расследование может быть связано с этапом Формулы 1. Местные СМИ называют расследование одним из самых серьёзных дел о коррупции за последние десятилетия.

В заявлении совета директоров компании Hotel Properties Limited, принадлежащей Онг Бенг Сенгу, говорится, что «Бюро по расследованию коррупционных практик (CPIB) попросило его предоставить информацию о взаимодействии с министром С. Исвараном.

Против господина Онга не выдвинуто обвинений, и он сотрудничает с Бюро, предоставив всю запрошенную информацию. Поскольку расследование продолжается, мы не можем сообщить больше сведений».

Бизнесмен сейчас находится за пределами Сингапура, но по возвращению в страну должен сдать свой паспорт и заплатить 100 тысяч сингапурских долларов (76 тысяч долларов США) в качестве залога, чтобы остаться на свободе на время расследования.

Действующий контракт на проведение Гран При Сингапура рассчитан до 2028 года.

Источник:www.f1news.ru

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