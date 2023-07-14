Ник де Вриз замечен в компании Тото Вольффа

Во вторник в Red Bull объявили об увольнении Ника де Вриза из AlphaTauri и приглашении на его место Даниэля Риккардо. Через 24 часа после этих событий голландский гонщик был замечен в компании Тото Вольффа.

Один из пользователей Reddit опубликовал фотографию, по его словам сделанную в Монако. На снимке руководитель команды Mercedes и де Вриз ведут беседу за столиком в кафе. Можно предположить, что они обсуждают последние события и возможное возобновление сотрудничества, ведь ещё в прошлом году Ник был резервным гонщиком Mercedes и участвовал в пятничных тренировках.

Издание The Race полагает, что после увольнения из AlphaTauri Ник де Вриз вернётся в Формулу Е, чемпионом которой он уже становился. В качестве возможных команд рассматриваются два варианта.

Первый – выступления за Maserati, за которую де Вриз и так должен был ездить в этом году, если бы его не пригласили в AlphaTauri. Второй – контракт с Nissan, если команда решит не продлевать контракт с Норманом Нато, и в результате этого появится свободная вакансия.