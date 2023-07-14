Палмер: Во Франции у Mercedes отличные шансы

Бывший гонщик Формулы 1 Джолион Палмер считает гонщиков Mercedes одними из претендентов на победу в предстоящем Гран При Франции. В авторской колонке Джолион аргументировал свою точку зрения.

Джолион Палмер: «Позади половина сезона, а гонщики Mercedes не поднимались выше третьего места. «Серебряные стрелы», такие сильные в последнее десятилетие, в условиях нового регламента построили машину, которая имеет фундаментальные недостатки. Уровень раскачки на прямых говорит о том, что команда гоняется за своим хвостом в попытках решить эти проблемы.

Просто невероятно, что с такими проблемами команда завоевала семь подиумов в одиннадцати гонках, в том числе в четырёх последних Гран При. Больше подиумов только у Red Bull (14) и Ferrari (11), которые включают победы.

В значительной степени столько подиумов у Mercedes связано с тем, что у претендентов на титул было множество сходов. В результате обычная борьба за пятое место превращалась в борьбу за третье, и победу в ней одерживали гонщики Mercedes.

Не все подиумы Mercedes заслужены по чистой скорости, но команда добивается таких результатов благодаря пуленепробиваемой надёжности. И ещё одна забавная особенность сезона: в 2022 году не из первой шестёрки на подиум поднимался только Ландо Норрис – в Имоле, худшей гонке сезона для Mercedes.

В 2021-м после одиннадцати гонок на подиум поднимались больше гонщиков: тот же Норрис трижды, Пьер Гасли, Себастьян Феттель, а Эстебан Окон даже одержал первую победу в карьере в Будапеште. И это несмотря на то, что в прошлом году у лидеров было гораздо меньше технических сходов. В 2022-м разница заключается в том, что в Mercedes смогли стать надёжным барьером между парой лидирующих команд и всеми остальными.

Однако уже сейчас видны признаки того, что в Mercedes вскоре вернутся в число лидеров. В Барселоне они говорили, что лучше понимают машину. Джордж Расселл даже лидировал в гонке, а Льюису Хэмилтону пришлось отыгрываться после прокола на первом круге. В Монако, Баку и Монреале было сложно понять, чем был темп Mercedes в Испании – единичным всплеском или настоящим прогрессом. Однако связано это было с особенностями городских трасс, на которых проявились все слабые стороны машины.

Однако на более привычной трассе в Сильверстоуне с очередными новинками команда выглядела претендентом на победу, хотя нет сомнений, что им в этом помогли проблемы, помешавшие Максу Ферстаппену, Серхио Пересу и Шарлю Леклеру.

Никто не ждал, что гонщики Mercedes окажутся особенно сильны в Австрии – так и получилось, но связано это было с нехарактерными ошибками Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла, которые разбили свои машины в финале квалификации. Однако если сравнить скорость Хэмилтона в воскресенье со скоростью Шарля Леклера на пустой трассе, то гонщик Mercedes демонстрировал очень близкий темп.

На следующем этапе во Франции одна из самых гладких трасс в сезоне, состоящая преимущественно из среднескоростных и быстрых поворотов. В прошлом машина Mercedes всегда была быстра в таких условиях, и в этом году во Франции у команды будут наибольшие шансы на победу, но для этого им нужно что-то сделать со своей квалификационной формой.

В этом сезоне в Испании, Сильверстоуне и Австрии у Mercedes были шансы на победу, но все три раза они были вынуждены отыгрываться в гонке, но всё было бы иначе, если бы Хэмилтон и Расселл стартовали впереди.

До сих пор гоночный темп Mercedes был гораздо лучше квалификационного. Если они надеются победить во Франции, то должны прибавить на одном круге в субботу, чтобы занять высокие стартовые позиции. Хорошо, когда гоночный темп соответствует темпу лидеров, но если одновременно приходится отыгрывать позиции, как это и происходит с Mercedes в данный момент, бороться за победу тяжело. Именно это и стоило команде шансов в нескольких предыдущих гонках».