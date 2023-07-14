Риккардо на базе AlphaTauri устроили шумный приём

Сегодня Даниэль Риккардо впервые за много лет приехал на базу AlphaTauri в Фаэнце – в своё время, в 2012-2013 гг., он выступал за эту команду, которая тогда ещё называлась Toro Rosso.

Но все эти годы ею руководил и по-прежнему руководит Франц Тост – именно он и встречал Даниэля в дверях базы – буквально с распростёртыми объятиями. Кстати, на этих стеклянных дверях была яркая наклейка, изображавшая горшочек с мёдом, ведь всем известно прозвище Риккардо – «Медоед».

Первым делом Даниэлю вручили символический служебный пропуск – довольно большую табличку с его фотографией, на которой было написано: «Добро пожаловать назад, Медоед!»

В фойе возле машины AphaTauri собрался весь коллектив базы и устроил австралийцу настоящую овацию, а он в свою очередь весело сказал несколько приветственных слов по-итальянски. Кстати, на стенах также были изображения горшочков с мёдом и та же самая надпись, что и на «пропуске».

Болельщики, комментировавшие короткий видеорепортаж об этом визите, опубликованный командой в социальных сетях, разделились на два лагеря: одни искренне рады предстоящему возвращению Риккардо за руль, другие не менее искренне переживают за Ника де Вриза, которому даже не сказали спасибо, а просто уведомили, что в его услугах больше не нуждаются.

Пожалуй, наиболее взвешенную позицию занял тот из них, кто написал такую фразу: «Не стоит выражать своё негативное отношение к Даниэлю, чтобы подчеркнуть уважение к Нику – и наоборот».

Разумеется, визит Риккардо в Фаэнцу носил не только церемониальный характер – после радушного приёма все разошлись по рабочим местам, а гонщик отправился на процедуру подгонки сиденья.