В Гудвуде дебютировал гиперкар McLaren Solus GT

Гиперкар Solus GT в McLaren Automotive представили в августе прошлого года, но настоящий дебют этого монстра проходит только сейчас на традиционном Фестивале скорости в Гудвуде.

Машина должна быть выпущена тиражом всего в 25 экземпляров, каждый из которых обойдётся будущему владельцу в 3 млн. фунтов стерлингов. Предназначена она только для гоночных трасс, выпуск дорожной версии не планируется.

У новейшего гиперкара монокок из углепластика и среднемоторная компоновка; в движение он приводится атмосферным 829-сильным двигателем V10 рабочим объёмом 5,2 литра, в своё время разработанным британской компанией Judd. Но в его доводке активно участвовали и специалисты McLaren.

В целом в конструкции машины применено множество решений, опробованных в автоспорте, в том числе в Формуле 1. Но больше всего она напоминает спортпрототипы класса LMP, хотя в McLaren вроде бы не собираются возвращаться в гонки на выносливость, по крайней мере, в ближайшем будущем.

Ведущие колёса только задние, крутящий момент к нем передаётся через 7-ступенчатую секвентальную коробку передач и многодисковое сцепление из композитных материалов – подобные узлы применяются на машинах, участвующих в «24 часах Ле-Мана».

При весе Solus GT примерно в 950 кг он способен развивать более 320 км/ч, и при этом благодаря эффективной аэродинамике с гоночной родословной машина генерирует прижимную силу на уровне 1200 кг.

В отличие от спортпрототипов класса LMP, гиперкар McLaren – одноместный, и гонщик попадает в кокпит через «фонарь», по форме напоминающие те, что применяются в военной авиации, но сдвигается он вперёд.

Сиденье в кокпите закреплено жёстко, а педальный узел регулируемый, и в его разработке в качестве консультанта принимал участие Ландо Норрис. При этом каждый владелец будет проходить полноценную и тщательную процедуру подгонки сиденья.

Как подчёркивают в McLaren, Solus GT всё-таки не гоночная машина, а гиперкар, который просто предназначен исключительно для эксплуатации на гоночных трассах.