В McLaren готовят новинки для Венгрии

В Австрии и в Сильверстоуне команда McLaren впечатлила своими новинками, добившись лучшего результата в сезоне, а следующие обновления появятся уже в Венгрии.

Андреа Стелла, руководитель команды: «Для Венгрии у нас тоже есть несколько новинок, которые помогут улучшить гоночный темп. Их получат оба гонщика, Оскар и Ландо. Как и любая другая команда, мы продолжаем готовить обновления к следующим гонкам.

Пересмотрев дизайн машины, мы сразу добились от неё большей эффективности, в том числе от аэродинамики. А когда вы видите, что проект удался, вы нажимаете кнопку «Пуск» и движетесь дальше.

Мы с нетерпением ждем Венгрии, чтобы лучше оценить расстановку сил. На Хунгароринге нет таких скоростей, как в Сильверстоуне, там больше среднескоростных и медленных поворотов, и может быть очень жарко – вот всё и проверим».