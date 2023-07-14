В Монце готовятся к реконструкции автодрома

В Монце объявили тендер на реконструкцию автодрома. Подрядные организации, желающие получить контракт на проведение работ стоимостью 21 миллион евро, могут подавать заявки до 31 июля.

В рамках реконструкции предстоит выполнить большой комплекс работ. В частности, необходимо произвести снос и реконструкцию трёх подземных переходов и построить один новый, реконструировать подъезды к автодрому.

Непосредственно на гоночной трассе будет полностью обновлено асфальтовое покрытие, доработана дренажная система, проведена замена всех поребриков. Вдоль трассы модернизируют систему освещения. Кроме того, будет произведена модернизация трибун.

Работы по реконструкции планируется начать после Гран При Италии Формулы 1, который запланирован на 1-3 сентября, и завершить весной 2024 года.