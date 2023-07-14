В Red Bull предложили выбрать раскраску RB19 для Остина

На февральской презентации Red Bull RB19 в Нью-Йорке команда объявила конкурс для болельщиков – любой желающий мог придумать раскраску машины для трёх американских этапов сезона в Майами, Остине и Лас-Вегасе.

Для творческой свободы болельщиков была доступна не вся машина целиком, а только боковые понтоны и торцевые пластины. Победителю конкурса команда оплачивает поездку на Гран При, проживание и организует визит в боксы. На Гран При Майами команда выступала в раскраске, которую придумала аргентинская студентка факультета графического дизайна Мартина Андриана.

Сегодня в Red Bull Racing представили два варианта раскраски для Гран При США и призвали болельщиков, участвующих в программе лояльности команды The Paddock, проголосовать на официальном сайте. Раскраска, которая наберёт больше голосов, появится на машинах Макса Ферстаппена и Серхио Переса в Остине.