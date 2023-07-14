Валттери Боттас: Команда не достигла поставленных целей

Команда Alfa Romeo всего четыре раза зарабатывала очки в 2023 году и занимает девятое место в Кубке конструкторов. В Сильверстоуне Валттери Боттас констатировал, что в этом сезоне команда далека от поставленных целей.

«Мы сделали шаг вперёд благодаря новинкам, но и другие прибавили, – приводит слова Валттери Боттаса издание Racingnews365. – В следующих двух Гран При у нас не будет обновлений машины – они появятся только после летнего перерыва. Сотрудникам на базе придётся ради этого много работать.

Позади почти половина сезона, но у нас нет реальных шансов подняться выше. В какой-то момент предстоит решить, когда полностью переключиться на подготовку к следующему году. Уверен, что это вскоре произойдёт.

Мы ожидали, что машина окажется лучше прошлогодней, но пока это не так. Команда не достигла поставленных целей, поэтому необходимо продолжать упорно работать».