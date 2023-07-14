WEC: В Lamborghini представили гиперкар Квята и Грожана

Компания Lamborghini представила новую машину SC63 для участия в следующем сезоне в чемпионате мира по гонкам на выносливость в классе Hypercar.

В 2024 году в рамках чемпионата мира FIA WEC Lamborghini выставит два экипажа с официальной командой Iron Lynx, которые, в том числе, выйдут на старт 24-часового марафона в Ле-Мане. Также Lamborghini SC63 будет представлена в американской серии IMSA.

Пилотировать Lamborghini SC63 в FIA WEC предстоит заводским гонщикам компании – Даниилу Квяту, Роману Грожану, Андреа Калдарелли и Мирко Бортолотти. Имена ещё двух пилотов будут названы позже.

Новинка SC63 оборудована новым 3,8-литровым двигателем V8 с двойной турбиной и стандартной гибридной системой. Разработкой шасси занималась компания Ligier, а за внешний вид отвечало дизайн-бюро Centro Stile, входящее в Lamborghini. Стилистикой новинка напоминает дорожную машину Lamborghini Revuelto.

Тестовые испытания SC63 начнутся в следующем месяце. В числе прочих в них будет принимать участие и Даниил Квят.