Антониу Феликс Да Кошта сочувствует Нику де Вризу

Антониу Феликс да Кошта на собственном опыте знает, что это такое – впасть в немилость к Хельмуту Марко, ведь в своё время португалец входил в молодёжную программу Red Bull и показывал неплохие результаты в таких сериях, как GP3 и Формула Renault 3.5, однако до Формулы 1 не добрался.

В 2013-м он считался одним из претендентов на место в Toro Rosso, но в итоге вакансия досталась Даниилу Квяту, чемпиону GP3 – разумеется, да Кошту это тогда очень расстроило.

Так получилось, что Антониу прокомментировал в социальных сетях непростую ситуацию, в которой оказался Ник де Вриз, всего за несколько часов до того, когда стало известно об увольнении голландца из AlphaTauri.

«Публично я на эту тему ещё не высказывался. Могу лишь представить, как тяжело, должно быть, адаптироваться к Формуле 1 и выступать в гонках всего после пары дней тестов, – написал тогда да Кошта. – Ник с каждым уик-эндом всё ближе к Цуноде, у которого, напомню, в своё время тоже были неудачные дни».

Теперь, когда официально подтверждено, что де Вриз уволен, а его место займёт Даниэль Риккардо, Антониу говорит, что когда опубликовал свой комментарий, он ещё не знал, к чему всё идёт.

«Если честно, в то утро, возможно, часов за шесть или семь до того, как появилась эта новость, я понятия не имел, что должно произойти, – поделился да Кошта в интервью The Race. – До меня долетали какие-то слухи, но мне говорили, что Нику всё-таки дадут возможность провести ещё хотя бы пару гонок, поэтому он ещё может продержаться в команде даже до конца года.

Но в этом спорте всё меняется очень быстро, особенно для тех, кто выступает под флагами Red Bull. Мы знаем, каким жестоким может быть руководство этой программы. Я не говорю, правильно это или нет, но всё обстоит именно так, и мы все это знаем.

По-моему, решение заменить Ника – невероятно суровое, и в своё время я сам стал жертвой обстоятельств, в моей карьере тоже был неудачный момент.

Когда Цунода дебютировал в AlphaTauri, он часто попадал в аварии, хотя я думаю, что Юки – интересный гонщик. Но у него никто не собирался отбирать место в команде, и хотя он продолжал разбивать машины, ему всегда предоставляли ещё один шанс.

К сожалению, с Ником поступили не так. У Red Bull был Даниэль Риккардо, очень яркий персонаж, и де Вриз, конечно, чувствовал, что прессинг нарастает. Кроме того, Лиам Лоусон хорошо выступает в Super Formula, так что для Ника всё сложилось неудачно…

Я ему сочувствую: если гонщик выиграл титулы в Ф2 и Формуле E, значит, он умеет пилотировать. Впрочем, я за Ника не тревожусь, поскольку считаю, что он ещё сможет встать на ноги. Думаю, мы снова увидим его в Формуле E, и не сомневаюсь, что увидим его в WEC».