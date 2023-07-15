Даниэль Риккардо сравнил Норриса и Ферстаппена

Даниэль Риккардо наравне с Карлосом Сайнсом является одним из двух действующих гонщиков Формулы 1, которые выступали в одной команде с Максом Ферстаппеном и Ландо Норрисом. Когда австралийца попросили сравнить Макса и Ландо, он сказал, что у гонщика McLaren есть потенциал стать чемпионом мира.

Даниэль Риккардо: «Нет сомнений, что Ландо очень хороший гонщик. Он один из тех, кто умеет выжимать максимум из той машины, которая есть в его распоряжении. У меня же в McLaren с этим были проблемы. Я смотрел на него и думал, что у Ландо получается выжать всё из того, что у него есть. В большинстве случаев это приводило к результатам.

Если Ландо окажется в ведущей команде, то он будет очень быстр. У меня в этом нет никаких сомнений, поскольку он всё уже доказал.

Что касается Макса, то сейчас он выступает феноменально, как в своё время Льюис Хэмилтон. Он побеждает каждую неделю, справляется с прессингом и всем остальным.

Я надеюсь, что однажды Ландо окажется за рулём машины, которая может побеждать. Думаю ли я, что он не справится? Нет, не думаю, у Ландо всё получится. Я считаю его феноменальным талантом.

Мне сложно сравнивать его с Максом, но мы же знаем, что Ландо умеет потрясающе проезжать квалификационные круги. Но очевидно, что и у Макса это получается также хорошо. В определённые дни Ландо бывает таким же быстрым, как и Макс, но мне сложно проводить сравнения. Однако Ландо очень и очень хороший гонщик.

Я думаю, что когда Ландо одержит первую победу, то многие люди скажут, что он сможет пройти весь путь к титулу. Он ещё не побеждал, но он молод, и я считаю, что Ландо продолжает учиться и прогрессировать.

У меня нет причин думать, что он не победит. Просто пока в его распоряжении не было машины, способной выигрывать гонки – только это останавливает его. Я уверен, что у него есть все возможности для того, чтобы побеждать».