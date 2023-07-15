Формула E: Другович самый быстрый среди новичков

Сегодня на городской трассе в Риме перед основной программой гоночного уик-энда прошла специальная тренировка, в которой принимали участие только гонщики, ранее не выступавшие в Формуле E. По итогам 30-минутной сессии лучший результат показал Фелипе Другович, резервный гонщик Aston Martin F1, в электрической серии сотрудничающий с заводской командой Maserati. Свой самый быстрый круг бразилец проехал за 1 мин. 43,736 секунды.

Кстати, именно Другович стал автором лучшего круга и на апрельских тестах в Берлине. А сегодня он опередил Шелдона ван дер Линде, пилотировавшего гоночный электромобиль Jaguar и поднявшегося на вторую строчку протокола, больше чем на три десятых. Третье время на своей домашней трассе показал итальянец Лука Гиотто за рулём Nissan.

Большинство участников тренировки уже пилотировали машины Формулы E нового поколения (GEN3) на тестах в Берлине, но были и настоящие новички, лучшим среди которых стал француз Янн Эрлахер, обладатель нескольких титулов кузовного чемпионата FIA WTCR, сегодня пилотировавший машину DS Penske.

Хотя для него это было первое знакомство с техникой Формулы E, он показал вполне достойный 5-й результат.

Тренировка проходила в условиях высоких температур – столбик термометра в Риме сегодня показывал 33 градуса.

Сессия ненадолго прерывалась жёлтыми флагами, когда электромобиль Porsche Йе Йфея остановился в зоне вылета 7-го поворота. Вообще-то это машина Антониу Феликса да Кошты, которого китайский гонщик хорошо знает, ведь в «24 часах Ле-Мана» они выступали в одном экипаже и пилотировали гиперкар Porsche 963.

Даниил Квят, работавший за рулём машины NIO 333, допустил аналогичную ошибку в самом конце сессии: он тоже заблокировал колёса на торможении и просто проехал прямо.

Технические проблемы помешали нормальной работе Джехана Дарувалы и Адриена Тамбэ, они успели проехать на машинах команды ABT Cupra всего по одному кругу в самом начале сессии.

Впрочем, результаты тренировки не вполне отражают скоростные возможности пилотов, поскольку во многих командах ставили перед ними задачи не круг проехать как можно быстрее, а поработать над гоночным темпом и помочь найти оптимальный режим расхода энергии.

Пилот Команда Время Разница Круги 1. Ф.Другович Maserati MSG Racing 1:43.736 — 12 2. Ш.ван дер Линде Jaguar TCS Racing 1:44.048 +0.312 14 3. Л.Гиотто Nissan Formula E Team 1:44.153 +0.417 14 4. Ч.Иствуд NEOM McLaren Formula E Team 1:44.191 +0.455 15 5. Я.Эрлашер DS PENSKE 1:44.347 +0.611 14 6. З.Мэлони Avalanche Andretti Formula E 1:45.028 +1.292 12 7. Д.Квят NIO 333 Racing FE Team 1:45.338 +1.602 16 8. Ифэй Е TAG Heuer Porsche Formula E Team 1:45.617 +1.881 11 9. Д.Эйткен Envision Racing 1:45.766 +2.030 10 10. Д.Дарувала MAHINDRA RACING Без времени — 01 11. А.Тамбэ ABT CUPRA FORMULA E TEAM Без времени — 01