Формула E: Митч Эванс стартует с поула в субботней гонке

Митч Эванс, новозеландский пилот заводской команды Jaguar, выиграл квалификацию на городской трассе в Риме и стартует с поула в первой гонке уик-энда.

Для Эванса это уже второе подобное достижение в этом году – в феврале он стартовал с поула на трассе в индийском Хайдерабаде, но в гонке ему тогда не повезло, он выбыл из борьбы после жёсткого контакта с машиной Сэма Бёрда, его напарника. что было особенно обидно.

Остаётся надеяться, что сегодня для Митча всё сложится более удачно, ведь машины Jaguar заняли весь первый ряд: в финал квалификации вышли Эванс и Бёрд, однако новозеландец в решающей попытке проехал свой круг почти на секунду быстрее.

Но надо полагать, что в Jaguar дадут строгие инструкции своим гонщикам не осложнять друг другу жизнь на старте и на дистанции e-Prix, тем более что Эванс занимает 4-е место с личном зачёте и сохраняет вполне реальные шансы на титул, в отличие от Бёрда.

Кстати, в прошлом году именно Митч выиграл обе гонки сдвоенного римского уик-энда.

Лидер личного зачёт Джейк Деннис из команды Andretti показал в квалификации только 7-й результат, после чего пожаловался, что пока ему не удаётся найти подход к машине.

Из второго ряда на городской трассе в Риме стартуют Саша Фенестраз, представитель заводской команды Nissan, и Себастьен Буэми, выступающий в этом году за Envision Racing – вероятно, именно они будут ближайшими соперниками пилотов Jaguar на старте и на первых кругах гонки.

После двух прошлогодних побед Эванса считают специалистом по римской трассе, что он вновь подтвердил сегодня, хотя по статистике ещё никогда гонщику, стартовавшему в Риме с поула, не удавалось побеждать.