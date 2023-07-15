Марк Хьюз о виражах карьеры Даниэля Риккардо

Марк Хьюз, известный британский журналист, анализирует на страницах издания The Race очередной карьерный поворот в судьбе Даниэля Риккардо, который возвращается в команду из Фаэнцы спустя десять с лишним лет после расставания с ней.

Даниэль Риккардо впервые подписал контракт с Red Bull ещё в 2008 году, когда выступал в Формуле Renault, и до 2018-го сотрудничал с командами австрийской компании, но затем отклонил предложение (говорят, ценой в 20 млн. фунтов стерлингов) остаться напарником Макса Ферстаппена и предпочёл перейти в Renault F1, хотя её машины регулярно опережал на круг.

Его решение и тогда казалось странным, кажется таким и сейчас, тем более Даниэль возвращается в «младшую» команду Red Bull через 10 лет после ухода из неё. Его цель – вернуться в Red Bull Racing, чтобы выступать там вместе с Ферстаппеном и доказать всему миру, что он по-прежнему гонщик высокого класса. Хотя после двух предыдущих сезонов в McLaren в этом появились сомнения.

Риккардо пытается убедить Кристиана Хорнера и Хельмута Марко, что он всё такой же быстрый. Впрочем, этого будет недостаточно, ведь контракт Серхио Переса истекает только в конце следующего года. Впрочем, сейчас мексиканец оказался в кризисной ситуации, он теряет веру в себя, а вместе с этим и форму, что не может не тревожить. А контракт можно и расторгнуть.

Предположим, в оставшихся гонках сезона за рулём машины AlphaTauri Даниэль покажет достаточно приличные результаты и сможет убедить руководство Red Bull выкупить контракт Переса, чтобы освободить место для него. Тогда получится, что австралиец вернётся в команду, от места в которой отказался пять лет назад. Причём наверняка ему придётся согласиться на весьма существенное снижение зарплаты.

Отсюда вопрос: по какой причине он так поступил тогда и так поступает сейчас?

И тут нельзя недооценивать, какой эффект на Риккардо в своё время произвёл приход Макса Ферстаппена и результаты, которые показывал молодой голландец. В свои лучшие дни Даниэль был неудержим, от него просто исходили волны уверенности, он проводил дерзкие обгоны и блистал в квалификациях.

В своём первом сезоне за Red Bull Racing он сразу поехал быстрее, чем Себастьян Феттель. Четырёхкратного чемпиона мира он опережал, может, и не намного и далеко не во всех гонках 2014 года, но одержал три победы, тогда как Феттель – ни одной, что, вероятно, тоже повлияло на решение немца при первой возможности перейти в другую команду.

Зато уверенность Риккардо в своих силах только стала крепче.

Когда его напарником в Red Bull Racing стал Даниил Квят, это не было угрозой для статуса австралийца, ставшего новым лидером команды, но уже тогда было понятно, что свои надежды она связывает с Ферстаппеном.

Макс заменил Квята в составе Red Bull Racing посреди сезона 2016 года, сразу выиграв гонку в Барселоне. Для Даниэля это ничего хорошего не предвещало, хотя, конечно, Ферстаппену в тот день просто повезло с тактикой, как и Кими Райкконену, занявшему второе место за рулём Ferrari.

Но со стороны-то это воспринималось так, что в команду пришёл 18-летний новичок и сходу начал побеждать.

Риккардо дал достойный ответ на следующем этапе в Монако, когда выиграл поул, тогда как Макс разбил машину. Но даже если Даниэль и заслуживал победы в том Гран При, события развивались весьма неблагоприятным для него образом, и он упустил шанс выиграть гонку после серьёзной ошибки, допущенной командой во время его пит-стопа.

Риккардо в том году опередил Ферстаппена в квалификациях со счётом 9-6, но его преимущество было совсем невелико, в среднем порядка 0,062%. Оба выиграли по одной гонке – Макс в Испании, Даниэль в Малайзии.

В 2017-м уже Ферстаппен был чуть быстрее в квалификациях (на 0,064%) и одержал две победы против одной у Риккардо. А в 2018-м в Баку произошла та памятная всем коллизия, когда они столкнулись на трассе и сошли с дистанции.

В отличие от Макса, Даниэль прошёл через молодёжную программу Red Bull – для него это был единственный шанс выстроить успешную карьеру. А Ферстаппена пестовал его отец Йос и в годы, когда Макс ещё выступал в картинге, а потом в Формуле 3, не позволил никому взять сына в свою гоночную программу.

Хельмут Марко пытался это сделать начиная с 2010 года, но Йос сопротивлялся, и его план с блеском удался: когда в 2014-м Макс отлично проводил дебютный сезон в Ф3, на него обратили внимание в Mercedes. Две команды вступили в спор за право заполучить такого гонщика, и в той ситуации Марко сделал семье Ферстаппенов предложение, на которое не могли пойти в Mercedes: в 2015-м Макс сразу дебютирует в Формуле 1.

Марко был покорён талантом юного голландца и был решительно настроен, поскольку понимал, что такие гонщики появляются только один раз в поколение. Именно поэтому Ферстаппен получил в команде уникальный статус. В том числе в контракте с Red Bull были оговорены особые условия, что Макс может перейти в другую команду, если к определённым моментам сезона не будут достигнуты определённые результаты, и т.д.

При этом Риккардо были предоставлены абсолютно равные возможности и точно такая же техника. Но его положение в команде было уже другим, и Даниэлю это не нравилось.

После аварии в Баку в команде состоялся серьёзный разговор с обоими гонщиками, но, как потом вспоминал Кристиан Хорнер, Ферстаппену это было «как с гуся вода». А вот Риккардо выволочка задела, и он говорил об этом так: «Меня отчитали, как непослушного мальчишку за некий проступок, хотя я не считаю, что был виноват».

Также ему не понравилось, что обоих обязали приехать на базу команды и по отдельности принести извинения сотрудникам всех её подразделений.

Когда его спросили, стало ли это одним из факторов, повлиявшим на решение уйти из Red Bull Racing, Даниэль ответил так: «Были и другие вещи, но это тоже безусловно повлияло».

Однако теперь ему 34 года, он стал мудрее и опытнее – вероятно, он уже иначе смотрит на многие вещи. Он был гонщиком Red Bull с 19-летнего возраста в течение 11 лет и благодаря участию в этой программе получил возможность выстроить прекрасную карьеру, вести завидный образ жизни, но, вероятно, постепенно у него появлялись другие интересы, личные и деловые, из-за чего он несколько утратил концентрацию.

Тогда, в 2018-м, у него появилась мечта, что если он перейдёт в заводскую команду, то будет не только получать огромные деньги, но и поможет ей выйти в лидеры, однако не сбылось. Но решение перейти в Renault он принял летом 2018 года в самолёте по пути в Калифорнию, и в тот момент на высоте десяти с лишним километров оно ему казалось правильным.