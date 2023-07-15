Мартин Брандл: Даниэль Риккардо сильно рискует

Мартин Брандл, с одной стороны, рад возвращению Даниэля Риккардо в Формулу 1, с другой, несколько удивлён, что тот принял предложение стать гонщиком AlphaTauri, и считает, что австралиец сильно рискует.

Во вторник подтвердилось, что Риккардо «сдали в аренду» команде из Фаэнцы, где он заменит Ника де Вриза начиная с этапа в Венгрии и станет новым напарником Юки Цуноды. При этом AlphaTauri после десяти этапов сезона занимает последнее место в Кубке конструкторов, а Даниэль не раз говорил, что его интересует только контракт с конкурентоспособной командой.

«Я очень рад, что он возвращается, но если честно, моя первая реакция была такой: «Ничего себе, неужели Даниэль готов на это пойти?», – рассуждал бывший гонщик, а ныне популярный телекомментатор в эфире Sky Sport News. – Даниэль всегда говорил, что подрастерял былой энтузиазм, и это надо как-то восстанавливать, поэтому я не думал, что он согласится на такое предложение, если только за этим не стоят ещё какие-то договорённости. В смысле, «сейчас ты сделай это, а в будущем мы поступим так-то».

Я уверен, что в те шесть месяцев, которые он провёл, работая на симуляторе и не выступая в Формуле 1, ему было очень нелегко. Поэтому могу понять привлекательность предложения, приняв которое, он окажется на 20-й позиции на стартовом поле.

Но для меня важнее всего вот что: мне кажется, что когда Даниэль Риккардо выступает в гонках, это идёт на пользу всей Формуле 1, и когда я видел, что он был вынужден весь уик-энд болтаться без дела, это мне не нравилось».

По словам Брандла, он готов дать Даниэлю пару гонок на адаптацию к машине AlphaTauri и выстраивание рабочих отношения с командой, но после этого Риккардо однозначно должен опережать напарника по всем статьям.

«Вероятно, эта машина – самая медленная в чемпионате, поэтому Даниэль сильно рискует, – продолжил Брандл. – Он должен опережать Цуноду, это однозначно. Ему надо быть быстрее напарника и в квалификациях, и в гонках – ждут от него именно этого. Возможно, он сможет показывать более высокие результаты, чем те, на которые способна машина, и если ему действительно удастся подобраться к первой десятке и держаться на этих позициях по ходу гонки, то, может быть, это станет его спасением».

Из слов Кристиана Хорнера, включённых в официальное заявление, сделанного по поводу Риккардо, явствует, что на шинных тестах в Сильверстоуне Даниэль «показал отличное время», и можно понять, что именно это стало важным фактором, повлиявшим на решение Red Bull.

Однако Брандл в этом сомневается: «Можно весь день ездить по трассе, после Гран При покрытой слоем отработанной резины, но это мало о чём говорит, и я не могу поверить, что они приняли решение именно поэтому.

Но о многом говорит сам факт, что Даниэлю дали возможность пилотировать машину Red Bull. Они же для чего-то это сделали? Они не особо скрывали тот факт, что в итоге собираются расстаться с де Вризом. Но я переживаю за Ника, потому что знаю: он способен показывать более высокие результаты и заслуживает лучшей участи.

Когда я комментирую гонки, люди часто слышат от меня, что в Формулу 1 трудно попасть, но ещё труднее в ней удержаться. Ведь когда ты только на пути туда, есть вера в твой потенциал, а затем ты вдруг сталкиваешься с реальностью, и от этого уже не спрятаться. Де Вриз не провёл в чемпионате и половины сезона, причём пилотировал весьма проблемную машину, а у его напарника намного больше опыта.

Мне вполне понятно, что в последних гонках он пилотировал уже на грани отчаяния, и это явно чувствовалось. Он попадал в инциденты, в которые не должен был попадать, и наблюдать за этим было грустно… Я думаю, что он заслуживал того, чтобы провести за AlphaTauri больше гонок, хотя, разумеется, я не знаю, насколько эффективно он работал с командой, в том числе на совещаниях с инженерами.

Всего этого не знаем, но я переживаю за Ника, за то, что ему не дали больше времени, и он не получил нужной поддержки».