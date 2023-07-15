Не у каждого во дворе стоит машина Формулы 1…

На окраине Эспоо, города-спутника Хельсинки, во дворе одного из частных домов в хорошую погоду можно увидеть абсолютно оригинальную машину Jordan 198 образца 1998 года. Яркая жёлто-чёрно-красная цветовая гамма привлекает внимание прохожих, и многие просто останавливаются, потому что с трудом верят своим глазам – как такое возможно?

Оказывается, вполне возможно – более того, за вполне умеренную плату эту красоту вам могут предоставить в аренду. Впрочем, всё по порядку.

Машина находится в гараже дома финского предпринимателя и страстного поклонника Формулы 1 Тони Свартсйо, и в этом гараже есть ещё много всяких памятных вещей, имеющих отношение к автоспорту. Но, разумеется, Jordan 198 – главный экспонат его коллекции, хотя машина теперь принадлежит не ему, а компании Saunarekka, но Тони был её предыдущим владельцем, и ему разрешено оставить её у себя.

Иногда машина в качестве шоу-кара экспонируется на каких-то мероприятиях, но чаще всего находится в гараже дома Свартсйо или просто стоит в его дворе.

«Как-то раз один человек несколько раз за день прошёл мимо, после чего наконец обратился ко мне и сказал: «Извините за вторжение, но я подумал, что раз уж вы сейчас у себя во дворе, то я бы мог показать эту машину моей дочери», – рассказал Тони в интервью хельсинской газете Ilta-Sanomat. – И потом эта семья привезла сюда свою маленькую дочку, которая без ума от Формулы 1 и болеет за Ландо Норриса.

Причём её привели в наш двор с завязанными глазами, а когда сняли повязку, и девочка увидела машину, то просто расплакалась от радости!»

Но если кто-то хочет на время взять машину в аренду, чтобы произвести впечатление на друзей, то это можно сделать всего за 500 евро в месяц. Условие одно: хотя машина в исправном техническом состоянии, её запрещено заводить и на ней ездить.

Свартсйо приобрёл машину в Швеции в 2011 году, а предыдущий владелец в своё время купил её напрямую у команды Jordan. Тони она понадобилась в рекламных целях, чтобы активнее продвигать свой бизнес, который заключался в том, что он занимался организацией частных тестов для всех желающих, и они получали возможность пилотировать гоночные машины на разных европейских трассах.

Эта Jordan 198 никогда не участвовала в Гран При, а использовалась просто в демонстрационных заездах и показательных выступлениях. Но технически она идентична машинам, которые команда использовала в сезоне 1998 года, разве что двигатель там более новый, и раскраска соответствует уже началу 2000-х.

По словам Свартсйо, машина продаётся, и просят за неё 80 тысяч евро – в цену входит ещё и прицеп для её транспортировки.