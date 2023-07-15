Риккардо: Буду больше работать правой ногой, чем левой!

Даниэль Риккардо возвращается в Формулу 1 – это произошло несколько раньше, чем могли надеяться многочисленные болельщики улыбчивого австралийца и, наверное, даже раньше, чем ожидал он сам. Он уже примерил белый комбинезон AlphaTauri, прошёл подгонку сиденья в машине, на которой ещё недавно выступал Ник де Вриз, и у него вполне боевой настрой, хотя пока эта команда занимает последнее место в Кубке конструкторов.

«Я немного охладел к Формуле 1 в прошлом году, и моя уверенность в себе пошатнулась, – признал Даниэль в своём первом интервью после возвращения в строй, которое он дал официальному сайту чемпионата. – Разумеется, когда выступаешь в спорте, где ты стараешься стать лучше всех в мире, тебе необходима абсолютная вера в себя.

А когда она начинает ослабевать, ты также перестаёшь получать удовольствие. В общем, факторов было много. И когда я вернулся в Red Bull, меня так тепло приняли, что это произвело на меня впечатление. Когда я приступил к работе на симуляторе, я всё ещё не был уверен, как всё получится, будут ли ощущения за рулём прежними, смогу ли я почувствовать себя так же, как раньше.

Но как только я провёл несколько сессий на симуляторе, ко мне всё вернулось, и я вновь стал тем «нормальным Даниэлем», вернулась любовь к гонкам, и я вновь готов выйти на старт.

Я дал себе время на передышку, всё обдумал, после чего проснулся однажды утром и почувствовал, что пора… Машина AlphaTauri какая есть, такая и есть, я собираюсь сесть за руль, и с этого момента начнётся работа. Не хочу заранее перегружать голову лишними мыслями.

Понимаю, что у AT04 есть определённые недостатки, могу представить, что ей в целом не хватает прижимной силы. Но думаю, что если у неё будет всё более-менее нормально с балансом – хотя, вероятно, она обеспечивает не столь эффективное сцепление, как машина Red Bull, которую я пилотировал несколько дней назад – тогда с ней можно работать. И я готов применить весь свой опыт в процессе её доводки.

Что касается предстоящего уик-энда в Будапеште, то я намерен просто выйти на старт и получить удовольствие, поэтому буду больше работать правой ногой, чем левой!..

Знаю, что в этом году команде с трудом удаётся зарабатывать очки, поэтому постараюсь выжать из машины максимум и добраться до первой десятки – тогда все будут считать, что задача выполнена.

От меня ждут результатов, хотя пока сложно точно сказать, каких. Пока я не сяду за руль этой машины, мне сложно сказать, на что она способна – позволит ли она бороться за 8-е место или только за 14-е? Не думаю, что буду испытывать прессинг, ведь до летнего перерыва остаётся всего две гонки, поэтому вряд ли передо мной стоит задача чего-то добиться ещё до августа.

Но при этом не настраиваюсь на медленный старт – я хочу сразу заявить о себе, а также хочу использовать всё, что я понял за время этой паузы в карьере».