Super Formula: Лоусон показал 2-е время в квалификации

Лиам Лоусон, гонщик молодёжной программы Red Bull, в этом году проводит сезон в японской серии Super Formula и в целом справляется с поставленной перед ним задачей. За четыре этапа до конца чемпионата он занимает 2-е место в личном зачёте – на счету 21-летнего новозеландца уже две победы.

В этот уик-энд на автодроме Fuji Speedway проходит 6-й этап сезона, сегодня состоялась квалификация, и Лоусон, выступающий за Team Mugen, показал 2-е время, уступив обладателю поула меньше двух десятых.

Выиграл квалификацию японец Тадасуке Макино – он занимает 7-е место в личном зачёте, и Лиам вполне уверенно его опережал в четырёх из пяти уже состоявшихся гонок, поэтому можно предположить, что завтра он постарается повторить то, что ему уже не раз удавалось.

Лоусону есть за что бороться: он уступает лидеру серии, Ритому Миате, всего 10 очков, а впереди ещё немало гонок, и его главный соперник в споре за титул стартует в воскресенье с 5-й позиции. С другой, перед Лиамом маячит реальный шанс попасть в Формулу 1, ведь именно он, а не Даниэль Риккардо ещё недавно считался главным претендентом на место в AlphaTauri, освободившееся после увольнения Ника де Вриза.

Если Лоусон выиграет титул в Super Formula, а Риккардо за рулём машины AT04 не будет показывать впечатляющих результатов, то в Red Bull вполне могут сделать Лиама следующим напарником Юки Цуноды. Впрочем, это дело некоторого будущего и вообще лишь один из возможных сценариев развития событий. Но ясно одно: Лоусон в этом году вновь подтвердил, что он весьма быстрый гонщик.