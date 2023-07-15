В Гудвуде программа субботы отменена из-за непогоды

Организаторы традиционного Фестиваля скорости в Гудвуде полностью отменили программу субботы из-за сложной метеообствановки и выпустили по этому поводу специальное заявление, подчёркивая, что на подобные крайние меры пришлось пойти впервые за 30 лет.

«С глубоким сожалением мы приняли решение, что в субботу, 15 июля, Фестиваль скорости в Гудвуде проводиться не будет. После консультаций с метеорологами, экспертами в области здравоохранения и безопасности, а также другими важными заинтересованными сторонами мы приняли решение закрыть территорию фестиваля из-за предупреждения о ветрах опасной силы в районе Гудвуда.

Безопасность – наш высший приоритет, а прогнозируемые сильные ветра будут угрожать различным временным сооружениям на территории фестиваля. Мы просим вас не приезжать в Гудвуд и не пытаться попасть на его территорию…

Вся команда организаторов Фестиваля скорости глубоко опечалена тем, что мы не сможем проводить его в субботу впервые за 30 лет».

Организаторы также добавили, что в воскресенье всё пройдёт так, как и было запланировано, однако поскольку все билеты на главный день фестиваля проданы, то обладатели билетов только на субботу не смогут попасть на его территорию, а деньги им будут впоследствии возвращены.