В Haas хотят определиться с составом до летнего перерыва

Гюнтер Штайнер уже говорил, что доволен своими гонщиками Кевином Магнуссеном и Нико Хюлкенбергом и хочет сохранить их в составе Haas в следующем сезоне. Теперь руководитель американской команды рассказал о сроках, когда можно ждать объявления о продлении контрактов.

«Я надеюсь, что мы сможем принять решение до начала летнего перерыва, – приводит слова Гюнтера Штайнера издание Racingnews365. – Я не хочу тратить слишком много времени на решение этого вопроса, поэтому нам нужно как можно скорее подтвердить гонщиков. Как я уже говорил, сейчас я вполне доволен нашим составом гонщиков».

Говоря о сроках устранения проблем с машиной, связанных с перегревом задних шин, Штайнер сказал: «Кое-какие новинки появятся в Венгрии, в Спа у нас не будет ничего нового, но после летнего перерыва представим некоторые обновления.

По субботам мы выглядим намного лучше, чем по воскресеньям, поскольку на одном круге машина эффективнее. В квалификации мы не перегреваем шины, поэтому когда машина работает, гонщики и команда хорошо справляются. Но нам осталось решить проблемы, с которыми мы сталкиваемся в гонках».