Ферстаппен дисквалифицирован из виртуальной гонки

Макс Ферстаппен был дисквалифицирован из воскресной кибергонки, проходившей на виртуальной трассе в Спа. Причём двукратный чемпион мира был наказан за совершенно сознательные действия, совершённые из желания отомстить одному из участников, из-за которого он попал в аварию.

Макс стартовал с поула, как всегда блеснул мастерством и наверняка выиграл бы гонку, но примерно на середине дистанции оказался жертвой инцидента с участием нескольких машин, произошедшего в шпильке La Source.

В Ферстаппена сзади врезался немецкий кибер-гонщик Свен-Оле Хаасе, из-за чего Макс потерял контроль над своей машиной и столкнулся со спорткаром напарника.

После этого голландец вернулся на трассу, но лишь для того, чтобы отплатить обидчику. Он срезал поворот Les Combes по зоне безопасности, догнал машину Хаасе и намеренно протаранил её сзади, после чего оба вылетели на гравийную обочину, и всё закончилось ударом о барьеры. Позже выяснилось, что этому предшествовал ещё один инцидент с участием немца, который Макса ещё сильнее распалил.

Действия Ферстаппена вызвали возмущение в кибергоночном сообществе, поскольку это был явно неспортивный поступок, противоречащий духу такого рода соревнований.