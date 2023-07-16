Феттель: Хочу совершить путешествие во времени…

Каждый год на Фестивале скорости в Гудвуде есть специальный гость, который по той или иной причине находится в центре общего внимания. Например, в прошлом году таким гостем был Найджел Мэнселл, чемпион мира 1992 года – в 2022-м исполнялось 30 лет с тех пор, как он завоевал свой титул.

Было по-своему символично, что в этот уик-энд Себастьян Феттель пилотировал ту самую чемпионскую машину Мэнселла, Williams FW14B, которая ныне находится в личной коллекции немецкого гонщика. Сейчас именно ему выпала честь быть особо важным гостем фестиваля, и после нескольких заездов по трассе скоростного подъёма на холм четырёхкратный чемпион мира, в прошлом году завершивший карьеру в автоспорте, подъехал к особняку Чарльза Гордон-Леннокса, 11-го Герцога Ричмондского.

Правда, подъехал не на Williams, а на McLaren образца 1993 года, на которой в том сезоне выступал Айртон Сенна. По традиции на крыльце особняка гостя встречал лично герцог, правда Себастьян добрался до него не сразу. В сопровождении секьюрити он буквально протискивался через узкий проход, ведущий к дому, а со всех сторон к нему тянулись сотни рук. Болельщики протягивали ему самые разные предметы – кепки, футболки, блокноты или просто листочки бумаги, и Себастьян терпеливо раздавал автографы.

Кто-то сунул ему для этого термос, кто-то – даже руль от гоночного симулятора. А ещё надо было останавливаться, чтобы сделать селфи – в общем, герцог Феттеля явно заждался, но в итоге Себастьян достиг цели.

Вместе с Гордон-Ленноксом он поднялся на балкон особняка и там с ним под аплодисменты тысяч болельщиков пообщался Карун Чандхок, бывший гонщик Формулы 1, а ныне эксперт телеканала Sky Sports.

«Разумеется, вчера из-за погоды у всех были причины для расстройства, но сегодня она нас порадовала, день выдался прекрасный, и я прекрасно провёл время, – сказал Феттель. – У меня был особый повод сюда приехать: я привёз в Гудвуд мои машины, и они заправлены синтетическим, углеродно-нейтральным топливом.

Многие меня спрашивали: «Возможно ли применение такого топлива в повседневной жизни?» Не уверен, что у меня есть готовый ответ, но если мы все будем задаваться подобными вопросами, то однажды настанет день, когда это станет реальностью. Мы все живём на одной планете и должны о ней заботиться. В мире происходят серьёзные изменения, надо отдавать себе в этом отчёт и пытаться что-то делать.

Разумеется, я люблю автоспорт, и будет жаль, если в будущем подобные фестивали, гонки и автоспорт в целом окажутся под угрозой исчезновения. Я очень хочу всё это защитить и что-то заранее предпринять, чтобы предотвратить такую угрозу».

Когда Себастьяну напомнили, что год назад на этом балконе стоял и давал интервью Найджел Мэнселл, он весело ответил: «Я очень хорошо отношусь к Найджелу и восхищаюсь им. Я ездил на нескольких его машинах, но не понимаю, как ему удавалось показывать на них такие скорости.

В кокпите очень тесно, хотя я довольно субтильный, а он весьма крепкий мужчина плотного телосложения. Мне бы хотелось совершить путешествие во времени и оказаться в 90-х, чтобы соревноваться с гонщиками той эпохи, хотя я вовсе не уверен, что добился бы успеха. И всё-таки здорово, что и сейчас, спустя 30 лет, мы по-прежнему заводим их двигатели.

За рулём McLaren, на которой в 1993 году выступал Айртон Сенна и на которой я подъехал к этому особняку, испытываешь особые эмоции, тем более когда всё происходит на глазах стольких людей. В этой машине его сиденье, его руль, а вообще-то на этой неделе я провёл секретные тесты в Сильверстоуне, потому что надо было проверить, что в этой McLaren всё нормально работает, и это было очень весело.

Я проехал 10-15 кругов, причём даже пытался атаковать и был не намного медленнее, чем за рулём современной машины Формулы 1. Хотя, конечно, я не стал проверять её на предельных скоростях, всё-таки это моя собственная машина, и если бы я её разбил, то платить бы пришлось из своего кармана!»

Разумеется, Феттелю был задан вопрос о планах на будущее, и вот как он ответил: «Точно не знаю, каким будет следующий вызов, который мне захочется принять, но меня тревожат судьбы планеты, и я хочу, чтобы мой голос использовался ради благих целей. Моё участие в фестивале в Гудвуде – тоже часть этого, и надеюсь, что будет ещё немало других дел.

Я по-прежнему смотрю гонки и получаю от этого удовольствие, поскольку остаюсь страстным болельщиком. При этом не могу удержаться, чтобы не комментировать происходящее на экране моей жене – надеюсь, она ничего не имеет против. (смеётся) Но в конечном итоге мне предстоит найти какое-то дело, которое меня по-настоящему увлечёт».

В этот момент Карун Чандхок его перебил и заверил, что Себастьяну всегда найдётся место в комментаторской кабине. Толпа встретила эту идею одобрительным гулом.

«Нет-нет, – ответил Феттель. – Мне больше нравится смотреть гонки. К тому же у меня привычка говорить слишком много, так что мой комментарий, пожалуй, будет не самым интересным. Но я уверен, что появлюсь на паре гонок уже довольно скоро, потому что мне не хватает всех этих людей, кто работает в Формуле 1, ведь среди них у меня так много друзей».