Феттель: Williams FW14B вполне позволяет крутить пончики!

Сегодня в Гудвуде Себастьян Феттель пилотирует две поистине легендарные машины из личной коллекции и после демонстрационного заезда на Williams FW14B Найджела Мэнсела рассказал о своих впечатлениях.

Себастьян Феттель: «Возможно, чемпионская Williams FW14B Найджела Мэнселла и не была предназначена для того, чтобы на ней крутили «пончики», но она вполне позволяет это делать. Я хотел это выяснить – и всё замечательно получилось! Правда, под конец она начала перегреваться, но всё нормально, я получил большое удовольствие.

Сегодня в Гудвуде так много людей, и это здорово! Я здесь выступаю под слоганом Race Without Trace (т.е. имеется в виду, что синтетическое топливо не оставляет в окружающей среде углеродного следа) и хочу всем продемонстрировать, что можно гоняться, в буквальном смысле не оставляя следа.

Мы используем синтетическое топливо, и хотя эти старые машины не были на него рассчитаны, они вполне могут на нём работать, надо лишь немного перенастроить их двигатели. Такое топливо вполне годится и для современных машин Формулы 1, и для серийных дорожных автомобилей, и мы просто хотим показать, что реальная альтернатива уже есть.

Мир меняется, но мы не должны сдаваться, можно продолжать проводить гонки, но применять при этом более ответственные подходы.

Сегодня в Гудвуде я пилотирую не только Williams Найджела Мэнселла, но и McLaren Айртона Сенны из моей коллекции, обе машины по-своему замечательные, но мы сейчас в Англии и здесь эта FW14B с красным номером 5 на корпусе всё-таки имеет более легендарный статус. Но Сенна – великое имя, поэтому я уже предвкушаю, как несколько позже сяду за руль его McLaren MP4/8!

И я уже подумываю выступить в сентябре в фестивале исторической техники Goodwood Revival».